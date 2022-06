Zelensky all' Occidente | ' Servono più armi antimissile | se no questa guerra non la vinciamo'

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Il presidente ucraino, Volodymyr, ribadisce ai partner occidentali che l'Ucraina ha bisogno dimoderne per fermare i missili russi che i dispositivi attualmente in dotazione delle forze ...

08.35 Sale a 313 il numero dei bambini uccisi Sono 313 i bambini morti in Ucraina in seguito'... 07.25: "Nel Donbass perdite dolorose, ma dobbiamo resistere" "Nel corso dell'ultima giornata ...... ha aggiunto. La guerra in Ucraina è giunta a una fase cruciale che potrebbe determinare l'esito a lungo termine del conflitto. È quanto hanno riferito più fonti vicine'intelligence ...