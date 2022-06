Tuffi | i convocati dell’Italia per i Mondiali 2022 | Elena Bertocchi e Chiara Pellecani i riferimenti | c’è Matteo Santoro

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Tutto è ormai pronto. Dal 26 giugno al 3 luglio la Duna Arena di Budapest (Ungheria) sarà teatro delle sfide o, per meglio dire, delle evoluzioni deinei. Una rassegna iridata condizionata dalle assenze delle compagini russe e bielorusse per il conflitto bellico in Ucraina. In vista di questi campionati, il direttore tecnico, Oscar Bertone, ha reso noto l’elenco deia questa manifestazione in un’estate particolarmente ricca di eventi, considerando anche gli Europei di Roma (15-21 agosto). Di seguito l’elenco dei: L’ITALIA DEIAIMaia Biginelli (Fiamme Oro),(Esercito/Canottieri Milano), Sarah Jodoin di Maria (Marina Militare/MR Sport ...