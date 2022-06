Traffico Roma del 15-06-2022 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 15 giugno 2022) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione sulla carreggiata interna del raccordo incidente all’altezza della Tuscolana Ci sono code a partire dalla Nomentana e poi code tra laFiumicino e l’Aurelia È tra la casa della Salaria si procede in fila anche in carreggiata esterna dallaFiumicino alla Tuscolana in tangenziale troviamo code per lavori tra Batteria Nomentana e via dei Campi Sportivi procedendo verso l’olimpico fila in direzione San Giovanni Corso Francia alla Salaria per incidente lunghe code sull’Aurelia in ingresso ada Massimina a via della Stazione Aurelia ilè rallentato per incidente anche in viale Alessandrino all’incrocio con via Molfetta in via della Pisana a nei pressi di via Bentivoglio figli anche sul viale maresciallo pilsudski direzione Corso ...