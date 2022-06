Strega comanda colore

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Può il sangue condannare il presente e condizionare il futuro? E può essere ragione di riscatto e liberazione? Chiara Tagliaferri indaga queste domande con occhi profondi, efficacia e delicatezza nel suo romanzo d’esordio, , una saga famigliare raccontata da una narratrice che abita lo spazio dei ricordi in un susseguirsi del tempo non lineare, ma emotivo. Un romanzo che getta luce sui legami transgenerazionali, su ciò che si tramanda attraverso il sangue e su ciò che si è disposti a fare per vendicare chi si ama. Ma soprattutto, come la tradizione esige da tutte le narrazioni sulle streghe, è una storia che parte da una maledizione che grava sulle pagine e sulle spalle della figlia più piccola di una famiglia della Bassa Padana: una nonna crudele, lachetutti, che umilia ed esercita il suo potere sulla famiglia tramite il denaro, un ...