Stranger Things 4 | Matt Duffer risponde alle preoccupazioni dei fan nei confronti di Steve

Recentemente Matt Duffer ha risposto alla preoccupazione dei fan nei confronti di Steve dopo l'attacco subito nel Sottosopra nelle puntate precedenti di Stranger Things 4. Matt Duffer: "Tutti sono sempre preoccupati per Steve. Adoro questo fatto" Ormai sappiamo tutti che il 1 luglio arriveranno su Netflix gli episodi del Volume 2 di Stranger Things 4, infatti noi fan abbiamo segnato le date nel nostro calendario. Da bravi fan accaniti stiamo anche sempre sul pezzo per quanto riguarda gli avvenimenti che accadono nel mondo dei fratelli Duffer, infatti recentemente Matt Duffer ha risposto alla preoccupazione dei fan nei confronti

