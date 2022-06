Russia, ospiti d'onore i talebani: la hostess sconvolta, il video fa il giro del mondo | Guarda (Di mercoledì 15 giugno 2022) “Signore e signori, al Forum di San Pietroburgo, il più importante Forum economico della Russia, ospiti d'onore: i talebani”. Così Jacobo Iacoboni su Twitter a correndo di un video che mostra un rappresentante dei terroristi che hanno ripreso il controllo sull'Afghanistan al desk del Forum di San Pietroburgo. Una delle due hostess fa fatica a nascondere lo sconcerto e il disgusto sul suo volto… D'altronde rispetto agli scorsi anni il “prestigio” degli ospiti è quello che è: prima della guerra il Forum era frequentato da leader francesi e tedeschi e anche da rappresentanti di grandi banche mondiali, mentre adesso ci sono i ribelli dell'Ucraina orientale, il leader bielorusso Alexander Lukashenko e una delegazione di talebani. “Questo è il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) “Signore e signori, al Forum di San Pietroburgo, il più importante Forum economico dellad': i”. Così Jacobo Iacoboni su Twitter a correndo di unche mostra un rappresentante dei terroristi che hanno ripreso il controllo sull'Afghanistan al desk del Forum di San Pietroburgo. Una delle duefa fatica a nascondere lo sconcerto e il disgusto sul suo volto… D'altronde rispetto agli scorsi anni il “prestigio” degliè quello che è: prima della guerra il Forum era frequentato da leader francesi e tedeschi e anche da rappresentanti di grandi banche mondiali, mentre adesso ci sono i ribelli dell'Ucraina orientale, il leader bielorusso Alexander Lukashenko e una delegazione di. “Questo è il ...

