Roma, paura in un'asilo: «Stai zitta o ti ammazzo», 27enne minaccia e stupra la cuoca (Di mercoledì 15 giugno 2022) Si era intrufolato nella mensa di una scuola dell'infanzia e qui — con tanto di coltello — ha prima minacciato la cuoca, poi l'ha derubata ed infine — ma non certamente per importanza — ha abusato di lei. Una vicenda dai contorni terribili, avvenuta mentre i piccoli alunni stavano facendo lezione. Ma la giustizia sta facendo il suo corso infatti ieri il sostituto procuratore di Roma, Maria Sabina Calabretta, ha chiesto una condanna ad 8 anni di carcere e una multa di 3mila euro per Ernest Gabriel, l'uomo — 27enne nigeriano — responsabile dell'atrocità prima descritta. Leggi anche: Regista 73enne violenta 5 aspiranti attrici minorenni: simulava sul set scene di stupro Si intrufola in una scuola e abusa della cuoca: i fatti I fatti sono avvenuti l'11 maggio dello scorso anno presso l'Istituto ...

