Roma | crollato un pezzo dell’arco di Porta Maggiore | ecco cosa è successo il 14 giugno

(Di mercoledì 15 giugno 2022), una storia che dura dal 753 a.C. La città eterna, purtroppo come tutte, nei secoli perde i pezzi, nel vero senso del termine. Soprattutto nella parte delle mura antiche, che il tempo usura, e che proprio in queste ore hanno avuto un piccolo cedimento.. La Polizia Locale del I Gruppo L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Pubblicità

sanktapazienza : @mirai_rakko dalla sera del 17 iniziano dei lavori sulla mia linea che durano tutto il weekend, c'è sciopero dei me… - denni1327 : Quello che mi fa incazzare è chi si sorprende che un pezzo di Porta Maggiore sia crollato. Sono anni e anni che il… - NomeEssere : RT @ilgiornale: Parte dell'arco di Porta Maggiore, nel centro di #Roma, è crollato stamattina Sono intervenuti vigili del fuoco e polizia… - FabioPasseri : RT @ilgiornale: Parte dell'arco di Porta Maggiore, nel centro di #Roma, è crollato stamattina Sono intervenuti vigili del fuoco e polizia… -

Il crollo si è verificato alle 06:15 di stamani. Sul posto la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco. Una parte dell'arco di Porta Maggiore, al centro di, èverso le 06:15 di questa mattina. Sul luogo del crollo si sono recati gli uomini della Polizia Locale e i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza della zona e ..., Porta Maggiore: èun pezzo dell'arco . Una parte dell' arco di Porta Maggiore , nella zona centrale di, si è staccata finendo in terra., Porta Maggiore: èun pezzo ...Roma, una storia che dura dal 753 a.C. La città eterna, purtroppo come tutte, nei secoli perde i pezzi, nel vero senso del termine. Soprattutto nella parte delle mura antiche, che il tempo usura, e ch ...Diffusi i risultati del rapporto "Intrappolati". Dopo 15 anni di vita sotto blocco il benessere mentale dei minori è crollato. Più della metà ha pensato al suicidio e tre su cinque hanno commesso atti ...