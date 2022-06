Pubblicità

globalistIT : - ilriformista : L’area #Draghi dopo il voto di domenica è più forte, dice #Renzi, che rilancia il dialogo con #Letta per ‘fare fuor… - GraziaMontefal2 : RT @bezzifer: Renzi rilancia l’area Draghi:E il web si infiamma negativamente contro Renzi. Si. Siamo e resteremo una democrazia malata!….… - bezzifer : Renzi rilancia l’area Draghi:E il web si infiamma negativamente contro Renzi. Si. Siamo e resteremo una democrazia… - radiosonar_net : RT @bpm_roma: Non è che l'inizio. Il Consiglio comunale ha approvato la mozione che chiede la modifica dell'#art5 (L. Renzi/Lupi 2014). La… -

Pera questo punto 'un Centro riformista che dica no ai sovranisti e no ai populisti è non solo possibile ma anche strettamente necessario". 'È chiaro - ha spiegato - che un terzo polo ...Conte: "In sofferenza perché stiamo nel governo Draghi" 'Un contenitore modello 'Renew Europe' può essere la casa di molti': con queste parole Matteoil progetto di un polo riformista ... Renzi rilancia il progetto centrista di Macron in Italia e guarda a Beppe Sala: “Può essere un protagonista” Ma ci riusciranno o è solo fumo agli occhi Matteo Renzi punta su un nuovo soggetto, il Centro riformista, per il quale propone un ruolo di primo piano per il sindaco di Milano Giuseppe Sala; esclude ...“Un contenitore modello “Renew Europe” può essere la casa di molti”: con queste parole Matteo Renzi rilancia il progetto di un polo riformista e progressista, uno spazio che è già stato delineato ...