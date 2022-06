Real Madrid | Marcelo svela | “Ho litigato con Ancelotti | ma…” | VIDEO

Pubblicità

gippu1 : Che disagio #Donnarumma che imbruttisce a Tiziana Alla per il suo ennesimo errore in disimpegno della stagione. 'Qu… - DiMarzio : #Calciomercato | @EmpoliCalcio, obiettivo #Caldara. Interesse per #Chust del @realmadrid - futbolarena : Marcelo, Real Madrid'e veda etti. ???????? - violanews : #Fiorentina, si proba la maxi-operazione con il #Real Madrid: #Odriozola+#Jovic ???? - cmercatoweb : #Asensio chiede più di quanto il #RealMadrid possa offrigli: occasione doppia per #Milan e #Juventus -

L'ultima volta è datata 26 febbraio 2013, quando il suovinse 3 - 1 la semifinale di ritorno di Copa del Rey. FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti L'EVOLUZIONE Come sono ...Commenta per primo Karim Benzema , attaccante classe 1987 del, intervistato da Onze Mondial , ha parlato anche del suo futuro una volta che si sarà ritirato: 'Allenatore Non lo so, forse. In ogni caso il calcio mi piace molto, vedremo...'Da un Real all'altro, il salto appare semplice per Marcelo che ha salutato ufficialmente Madrid dopo 16 anni, tra commozione, lacrime e tantissimi trofei conquistati in casacca blanca. Adesso, infatti ...Come riportato dal TGR Rai Toscana, la Fiorentina sarebbe in continuo contatto con il Real Madrid per parlare di Alvaro Odriozola. Tra le tante alternative a destra, infatti, ...