Quando arriverà Kvaratskhelia a Napoli? C’è l’annuncio del direttore della Dinamo Batumi (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il calciomercato estivo del Napoli si è aperto con largo anticipo: a differenza degli altri anni, la dirigenza azzurra si è mossa subito per ricoprire quei ruoli rimasti scoperti. Faouzi Ghoualm e capitan Lorenzo Insigne, entrambi in scadenza di contratto, sono stati sostituiti dall’uruguaiano Mathias Olivera del Getafe e dal talento georgiano Khvicha Kvaratskhelia della Dinamo Batumi. Kvaratskhelia è stato proprio il primo acquisto annunciato dal presidente Aurelio De Laurentiis: il Napoli era sulle tracce del giocatore già da diverso tempo, Quando il georgiano vestiva la maglia del Rubin Kazan. Eppure, nonostante siano arrivate le conferme di tutte le parti in causa sulla chiusura dell’affare, la società non ha ancora annunciato ufficialmente ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il calciomercato estivo delsi è aperto con largo anticipo: a differenza degli altri anni, la dirigenza azzurra si è mossa subito per ricoprire quei ruoli rimasti scoperti. Faouzi Ghoualm e capitan Lorenzo Insigne, entrambi in scadenza di contratto, sono stati sostituiti dall’uruguaiano Mathias Olivera del Getafe e dal talento georgiano Khvichaè stato proprio il primo acquisto annunciato dal presidente Aurelio De Laurentiis: ilera sulle tracce del giocatore già da diverso tempo,il georgiano vestiva la maglia del Rubin Kazan. Eppure, nonostante siano arrivate le conferme di tutte le parti in causa sulla chiusura dell’affare, la società non ha ancora annunciato ufficialmente ...

