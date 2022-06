Papa Francesco, il problema al ginocchio continua a peggiorare: “Devo andare col bastone” (Di mercoledì 15 giugno 2022) Papa Francesco, al secolo Jorge Mario Bergoglio, è, dal 13 marzo 2013, il 266º Papa della Chiesa cattolica e vescovo di Roma, 8º sovrano dello Stato di Città del Vaticano. Appartiene ai chierici regolari della Compagnia di Gesù (Gesuiti) ed è il primo pontefice proveniente da quest’ordine religioso. In questi mesi il Pontefici sta avendo grossi problemi ad un ginocchio. In questi giorni, Papa Bergoglio, continuando il ciclo di catechesi sulla vecchiaia all’udienza generale, ha parlato della sua difficoltà a camminare. Vediamo insieme le sue parole.



Papa Francesco ha deciso di parlare della sua difficoltà a camminare a causa del dolore al ginocchio. Attingendo al racconto della guarigione della suocera di Simone nel Vangelo di ...

