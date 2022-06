Ozzy Osbourne sta bene ed è in uscita dall’ospedale (Di mercoledì 15 giugno 2022) Nella giornata di ieri, martedì 14 giugno, Ozzy Osbourne è stato costretto a sottoporsi a un delicato intervento chirurgico il cui esito impatterà sensibilmente sulle condizioni di salute del già frontman dei Black Sabbath per il resto della sua vita. In un tweet pubblicato sul proprio account ufficiale, la moglie e manager dell’artista Sharon Osbourne ha ringraziato i fan circa le condizioni di salute del coniuge. “La nostra famiglia vuole manifestare tutta la sua gratitudine per l’incredibile quantità di amore e vicinanza nei confronti dell’operazioni di Ozzy”, ha scritto la figlia del leggendario Don Arden: “Lui sta bene ed è sulla via della guarigione. Il vostro amore per lui è tutto”. Ozzy Osbourne sta bene e videochiama il suo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 15 giugno 2022) Nella giornata di ieri, martedì 14 giugno,è stato costretto a sottoporsi a un delicato intervento chirurgico il cui esito impatterà sensibilmente sulle condizioni di salute del già frontman dei Black Sabbath per il resto della sua vita. In un tweet pubblicato sul proprio account ufficiale, la moglie e manager dell’artista Sharonha ringraziato i fan circa le condizioni di salute del coniuge. “La nostra famiglia vuole manifestare tutta la sua gratitudine per l’incredibile quantità di amore e vicinanza nei confronti dell’operazioni di”, ha scritto la figlia del leggendario Don Arden: “Lui staed è sulla via della guarigione. Il vostro amore per lui è tutto”.stae videochiama il suo ...

AzdoraL : RT @VirginRadioIT: Ozzy Osbourne, l’operazione al collo è andata bene: il Principe delle Tenebre si sta riprendendo ?? Prima dell'intervento… - VirginRadioIT : Ozzy Osbourne, l’operazione al collo è andata bene: il Principe delle Tenebre si sta riprendendo ?? Prima dell'inter… - RadioFrecciaOf : Intervento riuscito per #OzzyOsbourne Il principe delle tenebre si è sottoposto ieri ad un intervento in grado di… - rockmylifeita : RT@ VirginRadioIT Ozzy Osbourne, la famiglia in visita all'ospedale durante la delicata operazione al collo… - RollingStoneita : Ozzy Osbourne è stato dimesso dall’ospedale: «Sta bene ed è in via di guarigione». Era stata la moglie Sharon a spi… -