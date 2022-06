Lukaku-Inter, i primi passi verso l’intesa: i dettagli (Di mercoledì 15 giugno 2022) Rivedere Lukaku calcare il prato di San Siro è tutt’altro che impossibile. Viene fissato per oggi un incontro tra la dirigenza del Chelsea, che ha appreso la volontà del giocatore di tornare a Milano, e quella dell’Inter. Secondo La Stampa infatti, i due club dovranno trovare un accordo sul prezzo dell’attaccante in quanto la sua stagione a Stamford Bridge è stata deludente ed il Chelsea non intende contribuire all’ingaggio. Lukaku Inter Chelsea Lukaku dovrà andare in contro ad un taglio dello stipendio in casacca neroazzurra, infatti dovrà accettare di percepire 7,5 milioni netti a stagione invece che 12. Sicuramente un suo eventuale arrivo potrebbe costringere il bosniaco Edin Dzeko a lasciare il capoluogo lombardo. Resta però da individuare la base per il prestito oneroso. Il Chelsea ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 15 giugno 2022) Rivederecalcare il prato di San Siro è tutt’altro che impossibile. Viene fissato per oggi un incontro tra la dirigenza del Chelsea, che ha appreso la volontà del giocatore di tornare a Milano, e quella dell’. Secondo La Stampa infatti, i due club dovranno trovare un accordo sul prezzo dell’attaccante in quanto la sua stagione a Stamford Bridge è stata deludente ed il Chelsea non intende contribuire all’ingaggio.Chelseadovrà andare in contro ad un taglio dello stipendio in casacca neroazzurra, infatti dovrà accettare di percepire 7,5 milioni netti a stagione invece che 12. Sicuramente un suo eventuale arrivo potrebbe costringere il bosniaco Edin Dzeko a lasciare il capoluogo lombardo. Resta però da individuare la base per il prestito oneroso. Il Chelsea ...

