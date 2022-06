Luciana Littizzetto suggerisce cosa ‘non’ fare ai suoi follower – VIDEO

Pubblicità

giammy71 : @90ordnasselA @lucapagni Di cosa dovrebbero parlare? Se tu fossi sposato con la littizzetto ed il tuo vicino con be… - MazzaliVanna : RT @frascellachris: Anche Luciana Littizzetto ama Contrera. #omicidioperprincipianti #follipergialli - danisetta : RT @frascellachris: Anche Luciana Littizzetto ama Contrera. #omicidioperprincipianti #follipergialli - ti_libro : RT @frascellachris: Anche Luciana Littizzetto ama Contrera. #omicidioperprincipianti #follipergialli - TuttoSuMilano : Back to Love! torna il MIX a #Milano: il programma e gli ospiti, da Arisa a Luciana Littizzetto -

Nonostante, dimentica di essere sulla tv di Stato, si sia autoproclamata madrina dei week - end fuori porta invitando gli elettori ad andare al mare non tanto per far girare l'...A partire dalla comicae il suo sostanziale invito a non andare a votare nel suo monologo nella trasmissione 'Che tempo che fa'. Poi ancora il quotidiano Repubblica, che ha ...Luciana Littizzetto che verrà insignita del titolo di Queen of Comedy, «perché vogliamo tornare a sorridere ma anche a guardare il mondo con attenzione, intelligenza e cura, come solo lei sa ...Ma in molti vogliono sapere qual è il suo cachet: andiamolo a scoprire. Luciana Littizzetto è un volto molto amato dal pubblico, da anni è considerata un personaggio di punta per Che tempo che fa, ...