La foce del fiume Tevere sarà presto un monumento regionale | via libera della Pisana

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma – “Sì” all’istituzione del ‘del’. E alla realizzazione di un’area didattico/naturalistica che, spiega la consiglieradel Pd Lazio, Michela Califano, prima firmatariamozione appena approvata dal Consiglio, “possa costituire un primo passo verso una maggiore integrazione fra territorio e, una nuova forma di attrazione turistica e anche un luogo dove poter realizzare percorsi didattici per le scuole di ogni ordine e grado”. “Sono davvero soddisfatta che il Consiglio abbia approvato questa importantissima mozione presentata in accordo con il Comitato Saifo – sottolinea la consigliera dem -. Parliamo area, sul territorio di Fiumicino e il ...

Sì all'istituzione del 'Monumento Regionale della Foce del Fiume Tevere'. E alla realizzazione di un'area didattico/naturalistica che, spiega la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano, prima firmataria della mozione appena approvata dal Consiglio regionale del Lazio arriva un primo si all'istituzione del "Monumento Regionale della Foce del Fiume Tevere", a Fiumicino. E alla realizzazione di un'area didattico/naturalistica.