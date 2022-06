LA FATTORIA: IL REALITY DI CANALE 5 RIVIVE SU TV8 CON NICOLA SAVINO E TANTI VIPPONI (Di mercoledì 15 giugno 2022) Grandi notizie per gli amanti dei REALITY che nella prossima stagione ritroveranno “La FATTORIA“. Correva il 2004 e Daria Bignardi, reduce dal successo straordinario del Grande Fratello, venne scelta per condurre un nuovo REALITY, destinato a Italia 1 e poi promosso su CANALE 5 con Barbara d’Urso (2005 e 2006) e Paola Perego che ha condotto nel 2009 l’ultima edizione. Ora La FATTORIA rivivrà su Tv8 con NICOLA SAVINO, così anticipa Il Giornale. Inizialmente SAVINO, attualmente impegnato come opinionista all’Isola dei Famosi, era stato associato al revival di Music Farm, altro REALITY fermo da anni ma sempre ricordato con piacere dai social che ad anni alterni ne richiedono il ritorno. Niente musica, ma i vip alle prese con la vita in ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 15 giugno 2022) Grandi notizie per gli amanti deiche nella prossima stagione ritroveranno “La“. Correva il 2004 e Daria Bignardi, reduce dal successo straordinario del Grande Fratello, venne scelta per condurre un nuovo, destinato a Italia 1 e poi promosso su5 con Barbara d’Urso (2005 e 2006) e Paola Perego che ha condotto nel 2009 l’ultima edizione. Ora Larivivrà su Tv8 con, così anticipa Il Giornale. Inizialmente, attualmente impegnato come opinionista all’Isola dei Famosi, era stato associato al revival di Music Farm, altrofermo da anni ma sempre ricordato con piacere dai social che ad anni alterni ne richiedono il ritorno. Niente musica, ma i vip alle prese con la vita in ...

Pubblicità

bubinoblog : LA FATTORIA: IL REALITY DI CANALE 5 RIVIVE SU TV8 CON NICOLA SAVINO E TANTI VIPPONI - chiara_sciuto : RT @mrsincoerenza: Non possono fare un reality che si chiama “La Fattoria” senza buttarci nel cast il proprietario della Factory ! - mrsincoerenza : Non possono fare un reality che si chiama “La Fattoria” senza buttarci nel cast il proprietario della Factory ! - Doc11992 : @CostolettaCreat Spero che #isola passi di nuovo alla Rai, così forse Mediaset si deciderà a rispolverare vecchi re… - Doc11992 : @gipsy6702 Si, 2 mesi all'isola bastano. Per me anche il gf è troppo lungo, preferirei lo riportassero a 3 mesi è a… -