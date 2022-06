Inter | il presidente del Marsiglia smentisce tutto | 'Correa? Si tratta solo di speculazioni'

Pubblicità

Uaine1967 : @AntonelloRau @mikcosentino @xplanetXX Se questo è un formatore il sono il presidente dell'Inter - Mane2Manenti : @Inter Presidente Zhang sono pronto a trattare la cessione della sua società. - internewsit : Correa cercato dal Marsiglia. Parla il presidente: «Solo speculazioni» - - Qwerty83140291 : LaDy Lu “Omaggio alla mia fidanzata”. #Zhang il mio Presidente!! #Lautaro #Dybala #Lukaku #Inter - Giovann40668834 : #Dybala carissimo VERAMENTE NOI TI STIAMO ASPETTANDO ENTRO FINE GIUGNO PRESIDENTE DEL INTER CLUB VERSILIA SIAMO MI… -

Ildella Lazio aveva giocato al ribasso e il gap di 400 mila euro sembrava troppo grande ..., Gosens vuole essere il titolare...di CNA territoriale di Treviso - . Affrontare le sfide e superarle con successo è ...faceva il calciatore professionista con un curriculum di tutto rispetto e ingaggi in squadre come l',...Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha rilasciato delle importanti dichiarazioni in vista del prossimo calciomercato ...il rapporto fra il presidente ed i biancocelesti resta molto teso. Lazio – Scontro furioso fra Lotito e i tifosi: la società costretta all’intervento 14 Giugno 2022 Inter – L’ex calciatore rivela un ...