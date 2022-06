"Il rischio non solo esiste...". Taiwan, Xi Jinping minaccia Joe Biden: verso lo scontro totale tra super-potenze (Di mercoledì 15 giugno 2022) Yang Jiechi, capo della diplomazia del Partito comunista ha incontrato Jake Sullivan, il consigliere per la Sicurezza nazionale americana a Lussemburgo per parlare della spinosa questione Taiwanese che riguarda le basi politiche delle relazioni tra Cina e Usa. Secondo quanto riportato da Jiechi, la Cina non sarebbe disposta a mollare la sua posizione per salvaguardare la sua sovranità nazionale e la sua integrità territoriale. "Gli affari interni non tollerano le interferenze di altri paesi e qualsiasi tentativo di contrastare o minare l'unità nazionale è destinato a fallire" queste le parole del capo della Diplomazia. Yang ha spiegato che se non gestite adeguatamente le relazioni tra Cina e Usa avranno una ripercussione destabilizzante: "Il rischio non solo esiste, ma aumenterà man mano che gli Stati Uniti ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Yang Jiechi, capo della diplomazia del Partito comunista ha incontrato Jake Sullivan, il consigliere per la Sicurezza nazionale americana a Lussemburgo per parlare della spinosa questioneese che riguarda le basi politiche delle relazioni tra Cina e Usa. Secondo quanto riportato da Jiechi, la Cina non sarebbe disposta a mollare la sua posizione per salvaguardare la sua sovranità nazionale e la sua integrità territoriale. "Gli affari interni non tollerano le interferenze di altri paesi e qualsiasi tentativo di contrastare o minare l'unità nazionale è destinato a fallire" queste le parole del capo della Diplomazia. Yang ha spiegato che se non gestite adeguatamente le relazioni tra Cina e Usa avranno una ripercussione destabilizzante: "Ilnon, ma aumenterà man mano che gli Stati Uniti ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Riforma Csm, fallisce il vertice con Cartabia: Lega e Iv non ritirano gli emendamenti, si vota in Commissione con i… - sole24ore : ?? #Autovelox, strade come bancomat:?così il comune incassa la «tassa» di passaggio. La multa per eccesso di velocit… - HuffPostItalia : Gas e nucleare non sono 'green'. Primo no da Strasburgo, rischio k.o. per Macron e la maggioranza Ursula - FXCM_Dati : #EURJPY SSI Avvertenza di rischio: le perdite possono eccedere i depositi Disclaimer: i risultati passati non sono… - FXCM_Dati : #NZDUSD SSI Avvertenza di rischio: le perdite possono eccedere i depositi Disclaimer: i risultati passati non sono… -