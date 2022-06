I cinesi pescano ostriche velenose per i ristoranti | scoppia il caso a Venezia

Pubblicità

Elisio Trevisan per www.ilgazzettino.itostriche a venezia Potrebbe essere la soluzione per liberare i 222 archi del ponte della Libertà dalle colonie di ostriche che lo hanno ostruito a causa della mancanza di manutenzione: .Dueaspettano sulla riva del fiume. Davanti al relitto della bettolina Ostiglia"pesce piastra", intendendo qualsiasi cosa con le squame da schiaffare su una griglia. "Non buono, solo per ... Venezia, i cinesi a pesca di ostriche sotto il ponte della Libertà: sono piene di veleni È la novità dell’estate 2022: alcuni pescatori cinesi arrivano con piccoli barchini da pesca, e hanno le targhe della Laguna Veneta oscurate. Peccato… Leggi ...È la novità dell’estate 2022: alcuni pescatori cinesi arrivano con piccoli barchini da pesca, e hanno le targhe della Laguna Veneta oscurate. Peccato che, secondo i medici, quelle ostriche sono veleno ...