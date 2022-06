**Fdi: Pd, 'da Meloni discorso d'odio, a braccetto con peggiore destra europea'** (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu. (Adnkronos) - "Un discorso intriso d'odio: nuovo complottismo e vecchia retorica novecentesca insieme. A braccetto con la peggiore destra europea". Così l'account twitter del Pd postando il video di Giorgia Meloni da Vox in Spagna. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu. (Adnkronos) - "Unintriso d': nuovo complottismo e vecchia retorica novecentesca insieme. Acon la". Così l'account twitter del Pd postando il video di Giorgiada Vox in Spagna.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Meloni: 'Follia la mascherina al seggio', ma le fanno notare che non e' obbligatoria. La presidente di FdI non fa d… - Bluelake76 : RT @ZanAlessandro: Giorgia Meloni urla contro la presunta “lobby lgbt”. Elena Donazzan in silenzio dopo il suicidio di Cloe Bianchi, prof t… - baldifrance : RT @ZanAlessandro: Giorgia Meloni urla contro la presunta “lobby lgbt”. Elena Donazzan in silenzio dopo il suicidio di Cloe Bianchi, prof t… - giogioppi : RT @ZanAlessandro: Giorgia Meloni urla contro la presunta “lobby lgbt”. Elena Donazzan in silenzio dopo il suicidio di Cloe Bianchi, prof t… - AndreaMontrasi1 : RT @ZanAlessandro: Giorgia Meloni urla contro la presunta “lobby lgbt”. Elena Donazzan in silenzio dopo il suicidio di Cloe Bianchi, prof t… -