Due americani catturati dai russi | l’imboscata a Kharkiv | il racconto di un testimone

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Due ex veterani dell’esercito americano volontari in Ucraina sarebbero statidall’esercito russo vicino, secondo il Telegraph. I due volontari in forza con le truppe di Kiev sarebbero stati imprigionati dopo una dura battaglia fuori dalla città nord-orientale la scorsa settimana, stando a quanto riferiscono i soldati che combattevano con loro. Si tratta di Alexander Drueke, 39 anni, e Andy Huynh, 27 anni, entrambi provenienti dall’Alabama e arruolatisi in un’unità regolare dell’esercito ucraino. La cattura dei due volontari avviene dopo quella di almeno due britannici, Biden Aslin e Shaun Pinner, già condannati da un tribunale filorusso nel Donbass alla pena di morte perché considerati «mercenari». Secondo un primoraccolto dal quotidiano britannico Telegraph, un commilitone dei due ...