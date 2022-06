(Di mercoledì 15 giugno 2022) Il difensore del Veronalasognando dida Sarri Nicolò, difensore del Verona e obiettivo della, in una intervista a Sportitalia non ha nascosto il suo desiderio didal tecnico biancoceleste Maurizio Sarri.DA SARRI – «Messaggi sul passaggio alla? Sicuramente ho ricevuto tanti messaggi e ho letto tante notizie. Qualche giorno fa ho parlato con il mio procuratore e mi ha detto di non leggere nessuna notizia e che mi chiamerà lui quando le cose saranno concrete. Fa piacereaccostato alle grandi squadre, sto aspettando lata. Sono giocatore del Verona, sono cresciuto a ...

Pubblicità

Calcio News 24

Fumetti: siComics, volete che non ci siano fumetti Praticamente l'ultimo piano del Castello è dedicato a loro, sono rappresentate tante case editrici, con autori di Inkiostro, ...Il sogno siRomagnoli (classe '95 e tifoso laziale) pronto a liberarsi a parametro zero dal ... L'altro obiettivo è('98) del Verona. Su di lui la Lazio lavora da gennaio ma non ha ancora ... Casale chiama la Lazio: «Vorrei essere allenato da Sarri…» L'ex giocatore biancoceleste Bruno Giordano è stato interpellato sulle possibili mosse di mercato della Lazio in difesa ed in attacco ...Il Napoli è pronto a dare il benvenuto al terzo acquisto di questa stagione: si chiama Leo Ostigard e sarà il difensore che prenderà il posto di Tuanzebe ...