Calciomercato Roma, niente sconti per Zaniolo: la richiesta! (Di mercoledì 15 giugno 2022) La Roma non avrebbe intenzione di fare sconti per Nicolò Zaniolo. Anzi, secondo quanto riportato da Leggo, la dirigenza giallorossa chiederebbe, per far partire il proprio gioiello, una cifra pari a 50 milioni di euro. Le pretendenti, su tutte Juve e Milan, non sarebbero disposte a spendere tale cifra, per il trequartista della nazionale classe 1999. Zaniolo Roma Richiesta Ci ha provato il Milan, prima offrendo 25 milioni più il cartellino di Alexis Saelemaekers, e poi offrendo il cartellino di Ante Rebic. Entrambe le offerte sono state immediatamente rifiutate dalla dirigenza capitolina, la quale per cedere l'ex primavera dell'Inter, non chiede nient'altro che soldi. Sia la dirigenza bianconera, che quella rossonera, avrebbero forti dubbi sulla tenuta fisica del giocatore, in quanto egli ...

