Berardi Juve, si raffredda la pista per l'esterno neroverde: le ultime

La trattativa tra la Juve e il Sassuolo per Berardi è leggermente in frenata: il motivo è la richiesta dei neroverdi La pista che potrebbe portare Domenico Berardi alla Juve si sta piano piano raffreddando. Il motivo è la richiesta alta da parte del Sassuolo. I neroverdi chiedono 30/35 milioni, cifra troppo elevata per le idee dei bianconeri. Affare al moment difficile, ma non è da escludere un possibile rilancio della Juventus. Lo scrive Tuttosport.

