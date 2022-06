(Di mercoledì 15 giugno 2022) Doppio impegno in vista per l’Italallenata da coach Lino Lardo. Le azzurre, che proseguono gli allenamenti a Cividale del Friuli (Udine), saranno impegnate venerdì 17lae domenica 19la. Di seguito l’elenco completo delle giocatrici. Jasmine Keys (1997, 1.87, A, Famila Wuber Schio) Francesca Pasa (2000, 1.73, P, Segafredo Zanetti Bologna) Laura Spreafico (1991, 1.82, G-A, Costa Masnaga) Martina Bestagno (1990, 1.89, C, Umana Reyer Venezia) Alessandra Orsili (2001, 1.75, P, Ensino Lugo –) Costanza Verona (1999, 1.70, P, Famila Wuber Schio) Silvia Pastrello (2001, 1.76, G, San Martino di Lupari) Valeria Trucco (1999, 1.92, A, Geas Sesto San Giovanni) Sara Madera (2000, 1.90, C, Umana ...

Pubblicità

sportface2016 : #Basket femminile, le convocate dell'#Italia per i test contro Slovenia e Spagna - napolista : Pensate se LeBron finisse in uno scambio di prigionieri tra Russia e Usa. Ecco: potrebbe succedere a Brittney Grine… - PvfMatera : CERCO!!!!! maglie da gioco della PALLAVOLO femminile PVF MATERA (1985-2000)???????? OTTIMI ED IMMEDIATI PAGAMENTI! ?? W… - PvfMatera : COMPRO!!! maglie da gioco della PALLAVOLO femminile PVF MATERA (1985-2000)???????? OTTIMI ED IMMEDIATI PAGAMENTI! ?? Wh… - sehmagazine : ?? #Basket femminile, colpo svedese per le #Dinamo #Women che ingaggiano Elin Helena Gustavsson. 29enne ala forte, h… -

CesenaToday

La superstar delè ancora detenuta in Russia in attesa di essere processata. Il Nyt: vogliono usarla come ostaggio politico Pensate a LeBron James. Ecco, pensate se uno come LeBron finisse in uno ...Ore 20.17: La Russia allunga la detenzione dell'americana Griner La giocatrice diamericana Brittney Griner resterà ancora in carcere in Russia. Secondo i media statali locali, come ... Basket femminile, la Nuova Virtus può esultare: ecco la promozione in Serie B La società è felice di comunicare che per la stagione 2022/2023, l’head coach della panchina biancorossa e Responsabile Tecnico del settore giovanile e minibasket ...E’ quella di D’Aliè la prima firma in casa basket Team che legherà per la prossima stagione la giocatrice di origine USA, ma ormai Italiana a tutti gli effetti, alla Società cremasca fresca ...