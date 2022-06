Addio a Internet Explorer | i meme migliori sul browser che va in pensione dopo 27 anni

(Di mercoledì 15 giugno 2022) «Non sono lento, sono gli altriche vanno troppo veloce». La bio che compare sul profilo Twitter @Lento potrebbe essere l’epitaffio sulla tomba di uno dei primi motori di ricerca della storia del web. Lanciato nel 1995 da Microsoft, il destino disembrava già segnato. Era il motore di ricerca installato di default su tutti i pc che montavano Windows come sistema operativo, il primo con cui gli utenti entravano in contatto. Ha combattuto due guerre dei. Ha vinto la prima contro Netscape Navigator ma non è riuscito a sopravvivere a quella contro Google Chrome, Mozilla Firefox e Apple Safari.muore oggi. Dal 15 giugno Microsoft ha deciso di staccare in modo definitivo il supporto al, d’altronde dal 2015 l’azienda fondata da Bill Gates ...

Pubblicità

Corriere : Addio a Internet Explorer: lento e spesso inceppato, i meme più belli sullo storico browser - SkyTG24 : Microsoft, addio a Internet Explorer: browser ritirato dal mercato - lawebstar_it : Addio a #InternetExplorer: lo storico browser ha smesso di caricare per sempre - GeekandJob : Oggi diciamo addio a #InternetExplorer, il broswer di #Microsoft che ci ha accompagnato - a tratti a rallentatore -… - lucip1985 : Un pó mi spiace, anche Explorer si é fatto anziano... ???????????????????????? Addio a Internet Explorer, il vecchio browser ch… -

Dopo 27 anni, mercoledì 15 giugno 2022 scompareExplorer . Il primo browser sviluppato da Microsoft, non è più utilizzabile, sebbene le ... Questoè stato oggetto di numerosi meme ironici. ...Explorer: oggi va in "pensione"/ Ritirato primo browser Microsoft, ma La madre ha proseguito, raccontando di aver scritto un libro "Voce di sale", una sorta di autobiografia: "Ho ...Oggi l'addio ad Internet Explorer, ma non totalmente. Su alcuni sistemi operativi però resterà comunque funzionante.Oggi diciamo addio per sempre a Internet Explorer (almeno nelle vesti in cui siamo stati abituati a vederlo in questi anni, perché vale sempre il “niente muore, tutto si trasforma” e anche lui si ...