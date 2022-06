Ultime Notizie – Giulio Borrelli (ex Tg1) rieletto ad Atessa: “Grande soddisfazione” (Di martedì 14 giugno 2022) ”Essere rieletto per la seconda volta sindaco di Atessa è una bella soddisfazione, un bel risultato. Ci hanno dato tanti voti e ora abbiamo una Grande responsabilità. Proprio perché abbiamo avuto tutto questo consenso, dobbiamo rappresentare un intero paese”. Così l’ex direttore del Tg1Giulio Borrelli parla all’Adnkronos della sua rielezione a sindaco di Atessa (Abruzzo). Borrelli, sostenuto dalla lista ‘Uniti per Atessa’ (area centrosinistra), ha ottenuto una maggioranza schiacciante: 3.643 voti pari all’86,71% contro i 558 voti e il 13,29% ottenuti dalla sua sfidante Annalisa Giuliani. E’ più facile guidare una redazione di un Tg o un paese di 10.000 persone? ”Sono due incombenze diverse – spiega Borrelli – ma ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 14 giugno 2022) ”Essereper la seconda volta sindaco diè una bella, un bel risultato. Ci hanno dato tanti voti e ora abbiamo unaresponsabilità. Proprio perché abbiamo avuto tutto questo consenso, dobbiamo rappresentare un intero paese”. Così l’ex direttore del Tg1parla all’Adnkronos della sua rielezione a sindaco di(Abruzzo)., sostenuto dalla lista ‘Uniti per’ (area centrosinistra), ha ottenuto una maggioranza schiacciante: 3.643 voti pari all’86,71% contro i 558 voti e il 13,29% ottenuti dalla sua sfidante Annalisa Giuliani. E’ più facile guidare una redazione di un Tg o un paese di 10.000 persone? ”Sono due incombenze diverse – spiega– ma ...

