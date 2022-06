Tempesta d’amore | anticipazioni 15 giugno | Maja cadrà in una profonda disperazione

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 14 giugno 2022)continua a tenere incollati alla tv i suoi fedelissimi telespettatori. Mercoledì 152022, nella fascia preserale di Rete 4 (dalle ore 19:35 alle ore 20:30) andrà in onda una nuova puntata, che stando ai rumors riserverà dei colpi di scena inaspettati. Scopriamo qualche indiscrezione in più riguardo al nuovo appuntamento della soap opera tedesca.15Michael preoccupato per i debiti che Rosalie ha contratto con Christoph deciderà di saldarli subito, costi quel che costi. (l’articolo continua dopo la foto.) Raggiunto dal dottore, il Saalfeld resterà in silenzio sulla natura dell’accordo non andato a buon fine con la Engel. La giovane donna, appresa la mossa del compagno, si sentirà ...