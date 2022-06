Svolta Ue | ecco il codice anti fake news con multe alle aziende

(Di martedì 14 giugno 2022) Dopo anni di dibattiti e inazione, sembra che stia per arrivare una veranella lotta alla disinformazione online. Giovedì l’Unione europea pubblicherà un documento che nel giro di pochi mesi costringerà leBig Tech a intervenire in maniera più severa e trasparente su bot,e contenuto inautentico, in qualsiasi lingua. Pena sanzioni pesssime in caso di inadempienza. La misura è l’ultimo episodio della stretta di Bruxelles sulle granditech, divenute i vettori principali dell’informazione nell’era digitale, e contro la marea montante di notizie false e propaganda. Reuters e il Financial Times, che hanno messo le mani sul documento confidenziale, rivelano che Facebook, Twitter, Google, Microsoft e TikTok sono tra i trenta firmatari dell’aggiornamento ...

Pubblicità

AngeloCiocca : Avete presente coloro che a sinistra, da ieri parlano di svolta 'green' dopo l'ok allo stop delle auto a #benzina e… - StampaBiella : Pallacanestro Biella, ecco la svolta: c’è un’offerta per rilevare il titolo sportivo da parte del gruppo Spaberg… - giandomenic45 : RT @AngeloCiocca: Avete presente coloro che a sinistra, da ieri parlano di svolta 'green' dopo l'ok allo stop delle auto a #benzina e #dies… - maurocassano3 : RT @AngeloCiocca: Avete presente coloro che a sinistra, da ieri parlano di svolta 'green' dopo l'ok allo stop delle auto a #benzina e #dies… - butwhy5 : RT @AngeloCiocca: Avete presente coloro che a sinistra, da ieri parlano di svolta 'green' dopo l'ok allo stop delle auto a #benzina e #dies… -

La Stampa

... quando gli Usa erano la meta per eccellenza per chi volesse dare unaalla propria esistenza ... E allora"contenitori" goderecci e spensierati come Drive In (oggi avrebbero vita breve, con l'...... dai "piccoli" Stinger ai lanciarazzi a lunga gittata: cronologia dellaamericana 26 maggio -...le ragioni (e le due opzioni in campo) 29 aprile - Zelensky racconta le prime 24 ore della ... Pallacanestro Biella, ecco la svolta: c’è un’offerta per rilevare il titolo sportivo da parte del gruppo Spab… Ecco il primo desktop di MSI con scheda video Intel Arc A380 ... dal 21 luglio 13 GIU Creator Edition Kit: con Volta, GoPro 'svolta' 13 GIU Sony E 11mm F1.8, E 15mm F1.4 G, E PZ 10-20mm F4 G: terzetto ...Il prossimo 21 Luglio uscirà nelle sale italiane distribuito da Notorious Pictures, The Twin L'altro volto del male, una storia su come ...