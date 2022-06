Sostenibilità Urbana: il Comune di Benevento nei Paesi Baschi per i prossimi interventi (Di martedì 14 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl Comune di Benevento è stato invitato a partecipare alla conferenza finale del progetto Europeo “SmartEnCity – Verso Città Europee a Zero Emissioni di CO2” che prende il via oggi all’Europa Biltzar Jauregia di Vitoria Gasteiz, nei Paesi Baschi, Spagna. Il progetto SmartEnCity, finanziato nell’ambito del Programma Europeo di ricerca e sviluppo Horizon 2020, mira a sviluppare un approccio sistemico, adattabile e replicabile per trasformare le città europee in ambienti sostenibili, intelligenti ed energeticamente efficienti attraverso una pianificazione urbanistica integrata con l’ottimizzazione dei consumi energetici urbani e con la produzione di energia rinnovabile. L’approccio “Smart Zero Carbon City” sviluppato nell’ambito del progetto è sperimentato su tre Città principalmente coinvolte, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 14 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIldiè stato invitato a partecipare alla conferenza finale del progetto Europeo “SmartEnCity – Verso Città Europee a Zero Emissioni di CO2” che prende il via oggi all’Europa Biltzar Jauregia di Vitoria Gasteiz, nei, Spagna. Il progetto SmartEnCity, finanziato nell’ambito del Programma Europeo di ricerca e sviluppo Horizon 2020, mira a sviluppare un approccio sistemico, adattabile e replicabile per trasformare le città europee in ambienti sostenibili, intelligenti ed energeticamente efficienti attraverso una pianificazione urbanistica integrata con l’ottimizzazione dei consumi energetici urbani e con la produzione di energia rinnovabile. L’approccio “Smart Zero Carbon City” sviluppato nell’ambito del progetto è sperimentato su tre Città principalmente coinvolte, ...

