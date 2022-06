Sant' Elpidio a Mare | Pignotti in fuga | Calcinari strappa per un voto l' altro posto al ballottaggio

Pubblicità

A MARE - I brindisi, le lacrime, la speranza. È interminabile lo scrutinio per la scelta del prossimo sindaco dia Mare . Al termine di un pomeriggio e di una serata ...... almeno in questa prima tornata vede ripagata la sua mossa di appoggiare Pignotti e staccarsi dalla coalizione di centrodestra e l'ormai ex sindaco dia Mare, Alessio Terrenzi ... Elezioni comunali 2022, risultati di Porto San Giorgio e Sant'Elpidio a Mare in diretta SANT’ELPIDIO A MARE - I brindisi, le lacrime, la speranza. È interminabile lo scrutinio per la scelta del prossimo sindaco di Sant’Elpidio a Mare. Al termine di un pomeriggio e ...A Jesi si sfideranno Lorenzo Fiordelmondo e Matteo Marasca, a Porto Sant’Elpidio Alessio Pignotti e Gionata Calinari, che ha superato per una manciata di voti il candidato Fabiano Alessandrini, 30,54% ...