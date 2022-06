Per l’estate, per i genitori: lettura, sport, niente sprechi. Lettera (Di martedì 14 giugno 2022) Inviata da Lorenzo Picunio - Per l’estate, per i genitori 1. Farsi raccontare, guardare i quaderni dei compiti per le vacanze, leggere assieme le cose da studiare e gli argomenti svolti. 2. Usare gite di famiglia o visite ai musei come occasioni per apprendere: conoscere i luoghi, leggere le cartine, raccogliere i depliant, scattare foto. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 14 giugno 2022) Inviata da Lorenzo Picunio - Per, per i1. Farsi raccontare, guardare i quaderni dei compiti per le vacanze, leggere assieme le cose da studiare e gli argomenti svolti. 2. Usare gite di famiglia o visite ai musei come occasioni per apprendere: conoscere i luoghi, leggere le cartine, raccogliere i depliant, scattare foto. L'articolo .

Pubblicità

RadioAirplay_it : Da domani in tutte le #radio #Tropicana il nuovo singolo per l'#estate 2022 dei @BOOMDABASH feat @NaliOfficial… - GiuseppeCapu : RT @francyfra197979: Superati i 27 gradi vago sballata tra emicranie e attacchi d’ansia. Stagione meravigliosa l’estate. Per voi. - orizzontescuola : Per l’estate, per i genitori: lettura, sport, niente sprechi. Lettera - ciaroofficial : È ARRIVATA L’ESTATE ???? ECCO IL VIDEO DEL NUOVO SINGOLO TUTTO PER VOI????? #ciaro #figa #nuovosingolo #estate… - ppioppeto : Finalmente ho acquistato delle dignitose calze sanitarie in cotone per l’estate -

L'urlo di dolore dei mercati verso la Fed Ieri il mercato è andato a scontare una FED assai più aggressiva della BCE, per tutta l'estate. La riunione del FOMC della FED, che domani sera dovrebbe alzare i tassi di un altro mezzo punto, viene ... Usa, inondazioni e frane: chiuso il parco di Yellowstone, evacuati i visitatori ...stati chiusi al traffico in entrata per la prima volta in estate ... Il National Park Service ha affermato che sta lavorando per ... "È probabile che l'anello settentrionale sarà chiuso per un notevole ... Telefonino.net Ieri il mercato è andato a scontare una FED assai più aggressiva della BCE,tutta. La riunione del FOMC della FED, che domani sera dovrebbe alzare i tassi di un altro mezzo punto, viene ......stati chiusi al traffico in entratala prima volta in... Il National Park Service ha affermato che sta lavorando... "È probabile che'anello settentrionale sarà chiusoun notevole ... Xiaomi Bilancia Smart Mi 2: la vostra alleata per l'estate a 18€ su eBay