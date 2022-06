Olivia Rodrigo annuncia il tour in Europa e Nord America (Di martedì 14 giugno 2022) Olivia Rodrigo annuncia un tour di Nord America ed Europa nel 2022 a sostegno di Sour, il suo album nominato ai Grammy. Special Guest del concerto di Milano sarà Baby Queen, 23enne Sudafricana di nascita, salita alla ribalta della scena pop britannica con il singolo “Internet Religion”. Olivia Rodrigo, cantautrice acclamata dalla critica e nominata ai Grammy ha annunciato oggi il suo Sour tour 2022 a sostegno del suo album Sour, uscito con Geffen Records. È stato certificato doppio platino che ha battuto molti record e ottenuto sette nomination ai Grammy. Il Sour tour porterà per la prima volta Oliva Rodrigo in Italia per un unico attesissimo concerto al ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 14 giugno 2022)undiednel 2022 a sostegno di Sour, il suo album nominato ai Grammy. Special Guest del concerto di Milano sarà Baby Queen, 23enne Sudafricana di nascita, salita alla ribalta della scena pop britannica con il singolo “Internet Religion”., cantautrice acclamata dalla critica e nominata ai Grammy hato oggi il suo Sour2022 a sostegno del suo album Sour, uscito con Geffen Records. È stato certificato doppio platino che ha battuto molti record e ottenuto sette nomination ai Grammy. Il Sourporterà per la prima volta Olivain Italia per un unico attesissimo concerto al ...

