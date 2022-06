NBA Finals 2022 | Warriors già nella storia | ma con un pezzo ancora da scrivere

(Di martedì 14 giugno 2022) Pur contro dei Boston Celtics mai domi, all’eventualità che i Golden Statepotessero steccare una gara 5 di NBAsul parquet di casa e dopo aver riconquistato il fattore campo, ci credevano in pochi. E difatti così non è stato: la squadra di Steve Kerr si è dimostrata quasi sempre in pieno controllo della partita sin dai primi minuti e alla fine lo score recita 104-94. Giovedì, a Boston, sarà un match point per i ragazzi della Baia. Playoffsche stanno segnando il ritorno e la rinascita di una squadra che è già, ma che negli ultimi due travagliati anni è stata, forse, data per finita troppo presto. I due brutti infortuni a Klay Thompson, un Draymond Green anche lui spesso acciaccato, un Andrew Wiggins che faticava inizialmente a trovare il suo ruolo, e anche il peso ...

