Pubblicità

infoitsport : Nainggolan spinge De Ketelaere al Milan: 'È forte, lì può mettersi alla prova' - milansette : Nainggolan spinge De Ketelaere al Milan: ''È forte, lì può mettersi alla prova'' #acmilan #rossoneri - milansette : Nainggolan spinge De Ketelaere al Milan: 'È forte, lì può mettersi alla prova' - ilcirotano : Nainggolan spinge De Ketelaere al Milan: 'È forte, lì può mettersi alla prova' - - SempreMilanit : ???? Verso il #Milan #SempreMilan -

La Gazzetta dello Sport

Cose dell'altro mondo, cose "sovrumane" per dirla con le parole di Vincenzo Santopadre, l'uomo che ha cresciuto il Matteo Berrettini tennista e da sempre ne è il coach. L'impresa del numero 1 italiano ...Radjaha parlato in una bella intervista di Charles De Ketelaere. L'ex Romail connazionale al trasferimento al Milan È il nome del momento, e sta riscaldo parecchio l'ambiente rossonero. ... Nainggolan spinge De Ketelaere al Milan: "È forte, lì può mettersi alla prova" Radja Nainggolan ha parlato in una bella intervista di Charles De Ketelaere. L’ex Roma spinge il connazionale al trasferimento al ...Radja non ha dubbi sulle qualità del connazionale: "È veloce, tecnico e resiste alle botte. Il suo percorso in Belgio è concluso, ora deve imporsi altrove" ...