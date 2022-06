Mina a Sanremo 2023? La telefonata di Maurizio Costanzo alla cantante

(Di martedì 14 giugno 2022): una proposta e un invito arrivati all’artista da parte diche sottolinea come la sua presenza sul palco dell’Ariston possa fare bene in questo periodo storico complicato.? Nelle ultime ore, una notizia clamorosa sta facendo il giro del web. La possibile presenza dial Festival dicondotto sempre da Amadeus. Più che una notizia, è una voce e una proposta lanciata da, dalle colonne della sua rubrica su Libero “Buona tv a tutti”. Così il conduttore e giornalista ha dichiarato: “potrebbe fare uno sforzo per esserci”. Ladi ...

Pubblicità

occhio_notizie : Il rumor ?? #sanremo2023 - redazionerumors : Sanremo 2023, Amadeus svela: “Farei di tutto per portarla sul palco” #Sanremo2023 #Amadeus - Fresatura_Bo : Amadeus torna all’Arena di Verona e sogna di portare Mina a Sanremo - ER_Notizie : Amadeus torna all’Arena di Verona e sogna di portare Mina a Sanremo - IlModeratoreWeb : Amadeus torna all’Arena di Verona e sogna Mina a Sanremo - -

Tag24

Nei giorni scorsi si è fatta largo una indiscrezione che avrebbe del clamoroso. Amadeus vorrebbe riportarein gara al Festival di2023 . Sono oltre 40 anni che la più grande cantante italiana di tutti i tempi si è ritirata dalle scene, motivo per il quale diventa qualcosa di impossibile ...... secondo alcuni, tolto tutti i dubbi in merito ad un suo possibile ritorno nel prossimo futuro, rieccola tra noi: ' Prossima tappa'. Cosa emerge di lei nelle ultime ore Maurizio Costanzo chiama Mina: “Vai a Sanremo con Amadeus” Maurizio Costanzo, prova a coinvolgere Mina a partecipare a Sanremo con Amadeus: "Mina potrebbe fare uno sforzo per esserci".Nuovissimo rumor sul Festival di Sanremo 2023: Amadeus riporta in gara Mina La cantante ha abbandonato le scene da 40 anni ...