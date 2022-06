L’Arabia Saudita censura Lightyear: ecco perché (Di martedì 14 giugno 2022) Il nuovo film Pixar Lightyear – La vera storia di Buzz uscirà nel nostro Paese domani 15 giugno: ma L’Arabia Saudita, e non solo, lo ha già messo al bando. perché L’Arabia Saudita censura Lightyear? Lightyear è solo l’ultimo di una serie di film caduti sotto la scure della censura per L’Arabia Saudita: avevano seguito la stessa sorte Doctor Strange nel Multiverso della Follia, West Side Story ed Eternals, questi ultimi usciti lo scorso anno. Ma qual è il motivo? The Book of Queer storia LGBTQ la nuova docuserie di Discovery Scene censurate e ripristinate Non solo L’Arabia Saudita ha preso questa decisione, seguita da ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 14 giugno 2022) Il nuovo film Pixar– La vera storia di Buzz uscirà nel nostro Paese domani 15 giugno: ma, e non solo, lo ha già messo al bando.è solo l’ultimo di una serie di film caduti sotto la scure dellaper: avevano seguito la stessa sorte Doctor Strange nel Multiverso della Follia, West Side Story ed Eternals, questi ultimi usciti lo scorso anno. Ma qual è il motivo? The Book of Queer storia LGBTQ la nuova docuserie di Discovery Scenete e ripristinate Non soloha preso questa decisione, seguita da ...

ivanafracchia : RT @Moonlightshad1: In Arabia Saudita si condannano a morte i bambini ma renzi ci tiene ad avere rapporti con la dittatura dei criminali sa… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Usa, Joe Biden visiterà Israele e l'Arabia Saudita dal 13 al 16 luglio #usa #13 #casabianca #biden #russo https://t.c… - StigmabaseF : Lightyear – La vera storia di Buzz bannato in Arabia Saudita e negli Emirati per un bacio gay: L'atteso film Pixar… - Ste_Mazzu : RT @Moonlightshad1: In Arabia Saudita si condannano a morte i bambini ma renzi ci tiene ad avere rapporti con la dittatura dei criminali sa… - simoventurini1 : RT @stebaraz: Il Paese che si distingue di più è ovviamente l'Arabia Saudita di @matteorenzi, che evidentemente non si fa problemi a essere… -