La Giustizia è allo sbando Ma nessuno vuole davvero farla funzionare Parla il giudice Alfonso Sabella | “Il sorteggio è la chemioterapia necessaria per curare il cancro delle correnti”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 14 giugno 2022) Dopo il flop del referendum, laresta appesa alla riforma Cartabia che è al vaglio del Senato. Un testo che gran parte della magistratura giudica “punitivo”, quasi una rivalsa della politica. Altri fanno notare come sembra sia stata scritta da chi non ha mai calcato un’aula di tribunale. Lei che ne pensa della riforma? “Complessivamente è un pannicello caldo che non risolve nessun problema. A mio avviso la riforma dellaandrebbe fatta ma in modo ben più radicale di quanto proposto dalla ministra Cartabia. Il suo è un testo che affronta temi di pancia, per giunta senza nemmeno creare soluzioni. Guardi la riforma elettorale del Consiglio superiore della magistratura che è totalmente inutile perché il poterenon sarà scalfito dalle modifiche proposte, oppure la valutazione dei magistrati ...