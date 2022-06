Guerra in Ucraina, l’intervento della Santa Sede è un’occasione che non va sprecata (Di martedì 14 giugno 2022) E’ davvero stomachevole seguire le vicende della Guerra in Ucraina. Innanzitutto per il numero quotidiano di vittime che si registra. Un prezzo umano eccessivo, di cui francamente potrebbe farsi a meno, se non fosse che determinate potenze hanno scelto di usare il disgraziato Paese ex-sovietico come luogo dove confrontarsi per determinare l’esito dello scontro in atto sugli equilibri mondiali di potere fra di esse. Alla faccia e alle spalle del popolo ucraino, chiamato a dare un contributo quotidiano di sangue alla geopolitica mondiale, come pure dei soldati di entrambi le parti. A questo punto gli scemi di Guerra, categoria in rapida crescita specie tra i politici e i giornalisti (molto meno tra la gente comune), alzano solitamente il ditino per ricordarci in modo saccente che occorre distinguere tra aggressori e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) E’ davvero stomachevole seguire le vicendein. Innanzitutto per il numero quotidiano di vittime che si registra. Un prezzo umano eccessivo, di cui francamente potrebbe farsi a meno, se non fosse che determinate potenze hanno scelto di usare il disgraziato Paese ex-sovietico come luogo dove confrontarsi per determinare l’esito dello scontro in atto sugli equilibri mondiali di potere fra di esse. Alla faccia e alle spalle del popolo ucraino, chiamato a dare un contributo quotidiano di sangue alla geopolitica mondiale, come pure dei soldati di entrambi le parti. A questo punto gli scemi di, categoria in rapida crescita specie tra i politici e i giornalisti (molto meno tra la gente comune), alzano solitamente il ditino per ricordarci in modo saccente che occorre distinguere tra aggressori e ...

