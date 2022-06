Grave lutto in casa Torino: è morto il vicepresidente Giuseppe Cairo, padre di Urbano (Di martedì 14 giugno 2022) Un Grave lutto ha colpito il Torino calcio: è morto Giuseppe Cairo, vicepresidente del club granata e padre del presidente Urbano. Aveva compiuto 90 anni lo scorso 29 aprile. Ex calciatore e imprenditore immobiliare, abitava nella frazione Abazia di Masio (Alessandria), paese al confine con l’Astigiano. “Un grande lutto ha colpito il Torino Football Club. E’ mancato all’affetto dei suoi cari Giuseppe Cairo, papà del Presidente e Vice Presidente del Club. Uomo buono e generoso, Giuseppe Cairo è stato un esempio per molti: ha dedicato la sua vita al lavoro e grazie alla tempra e alla tenacia che l’hanno sempre contraddistinto ha ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 14 giugno 2022) Unha colpito ilcalcio: èdel club granata edel presidente. Aveva compiuto 90 anni lo scorso 29 aprile. Ex calciatore e imprenditore immobiliare, abitava nella frazione Abazia di Masio (Alessandria), paese al confine con l’Astigiano. “Un grandeha colpito ilFootball Club. E’ mancato all’affetto dei suoi cari, papà del Presidente e Vice Presidente del Club. Uomo buono e generoso,è stato un esempio per molti: ha dedicato la sua vita al lavoro e grazie alla tempra e alla tenacia che l’hanno sempre contraddistinto ha ...

