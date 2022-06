Elena | la nonna paterna | ' Sua madre accusava mio figlio di essere la causa del rapimento'

Pubblicità

pastadirafano : RT @__Fabiana___: La nonna paterna: 'Un giorno la mamma le stava dando botte e gliela abbiamo dovuta togliere dalle mani.' Denunce, assiste… - __Fabiana___ : La nonna paterna: 'Un giorno la mamma le stava dando botte e gliela abbiamo dovuta togliere dalle mani.' Denunce, a… - Marco02839896 : RT @Libero_official: #Catania, morta la piccola #ElenaDelPozzo: la madre ha confessato. E la nonna, disperata, racconta del giorno in cui a… - msn_italia : Elena Del Pozzo, nonna paterna: «Un giorno la mamma la stava picchiando, gliel'abbiamo dovuta togliere dalle mani» - Libero_official : #Catania, morta la piccola #ElenaDelPozzo: la madre ha confessato. E la nonna, disperata, racconta del giorno in cu… -

Così Rosaria Testa, ladi, la bambina trovata morta nelle campagne di Mascalucia, in provincia di Catania, ha raccontato la chiamata di ieri tra lei e la madre della bambina. Il padre di ...Rosaria Testa, ladi, la bambina trovata morta nelle campagne di Mascalucia, in provincia di Catania, ha raccontato la chiamata di ieri tra lei e la madre della bambina. Il padre diaveva avuto dei ...La nonna paterna: «La madre aveva atteggiamento autoritario» «Avevamo creduto alla storia degli uomini incappucciati: non avevamo ragione di non credere. Elena era una bimba meravigliosa», dice ...“Avevamo creduto alla storia degli uomini incappucciati: non avevamo ragione di non credere. Elena era una bimba meravigliosa”. Così Rosaria Testa nonna paterna della bambina, nel luogo del ...