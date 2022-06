Elena Del Pozzo | trovata morta la bimba di 5 anni scomparsa a Catania | la madre ha fatto scoprire il corpo | «Aspettiamo una confessione»

Pubblicità

rtl1025 : ?? È stato trovato il cadavere di #Elena, la bambina di cinque anni rapita ieri a #Tremestieri etneo. Carabinieri d… - fanpage : ??Una maglietta a maniche corte bianca e un paio di pantaloncini gialli, così era vestita Elena Del Pozzo, la bimba… - repubblica : Elena Del Pozzo è morta, uccisa dalla madre. Non c'era stato alcun rapimento [dal nostro inviato Salvo Palazzolo] - La7tv : #la7retweet Ieri era stato denunciato il suo rapimento 'da parte di tre uomini armati'. Ma la ricostruzione della m… - leonzan75 : RT @rtl1025: ?? È stato trovato il cadavere di #Elena, la bambina di cinque anni rapita ieri a #Tremestieri etneo. Carabinieri del comando… -

Finisce nel peggiore dei modi il caso diPozzo. Come riferisce l'Ansa è stato trovato il cadavere della bambina di cinque anni rapita ieri: la ragazzina era con la madre a Piano di Tremestieri, in provincia di Catania. Le indagini, ...Il cadavere della piccola, che a luglio avrebbe compiuto 5 anni, è stato trovato in un campo incolto, sulla via Turati, ... Dal luogoritrovamento alla casa della donna ci sono circa 200 metri. ...Non c’è stato nessun rapimento, Eena è morta. Lo ha confessato la madre, Martina Patti, ai carabinieri facendo ritrovare il cadavere in un ...È stato trovato il cadavere di Elena, la bambina di cinque anni rapita ieri a Tremestieri Etneo. Carabinieri del comando provinciale di Catania si stanno recando sul posto. Il ritrovamento sarebbe sta ...