Elena Del Pozzo è morta, la bambina non è stata rapita: cadavere fatto trovare dalla madre (Di martedì 14 giugno 2022) Mascalucia – E’ stata trovata morta Elena Del Pozzo, la bambina di 5 anni scomparsa ieri pomeriggio.La madre aveva denunciato ai carabinieri di essere stata aggredita da tre uomini, poco dopo le 15, all’uscita dall’asilo. Questa mattina, nel corso del sopralluogo nella casa di famiglia, a Mascalucia, la donna è crollata in un lungo pianto e poco dopo ha portato i militari nel campo dove aveva nascosto il corpo della bambina. Non ‘era stato alcun rapimento, alcuna aggressione da parte di uomini armati, una denuncia che aveva subito lasciati perplessi gli investigatori del comando provinciale dei carabinieri. La notizia è confermata dal procuratore della Repubblica di Catania, Carmelo Zuccaro: “Purtroppo, è stato trovato il cadavere ... Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 14 giugno 2022) Mascalucia – E’trovataDel, ladi 5 anni scomparsa ieri pomeriggio.Laaveva denunciato ai carabinieri di essereaggredita da tre uomini, poco dopo le 15, all’uscita dall’asilo. Questa mattina, nel corso del sopralluogo nella casa di famiglia, a Mascalucia, la donna è crollata in un lungo pianto e poco dopo ha portato i militari nel campo dove aveva nascosto il corpo della. Non ‘era stato alcun rapimento, alcuna aggressione da parte di uomini armati, una denuncia che aveva subito lasciati perplessi gli investigatori del comando provinciale dei carabinieri. La notizia è confermata dal procuratore della Repubblica di Catania, Carmelo Zuccaro: “Purtroppo, è stato trovato il...

