Ecco perchè Mare Fuori è andato su Netflix

(Di martedì 14 giugno 2022)- Valentina Romani e Massimiliano Caiazzo La sparizione delle prime due stagioni dida Rai Play aveva lasciato perplessi: possibile che la Rai avesse ceduto ail suo miglior prodotto streaming (qui le nostre riflessioni)? Ebbene formalmente la responsabilità è di Picomedia, società di produzione che ha realizzato la fiction, e non di mamma Rai. La quale, tuttavia, non è stata abbastanza lungimirante da evitarlo. Come ci ha spiegato la stessa Picomedia, la cessione aè avvenuta al termine del periodo di protezione nel quale la Rai ha esercitato i propri diritti free per l’on demand e offerto al pubblico le prime due stagioni della fiction sulla propria piattaforma web portando a casa oltre trenta milioni di visualizzazioni; terminato quel ...

Pubblicità

romaebraica : Ci ha lasciato Abraham Yehoshua. Scrittore e architetto di romanzi che ha affascinato intere generazioni. Sosteneva… - _Nico_Piro_ : dozzine di vagoni ferroviari) ma il problema dovrebbe essere risolto. Allora perchè i prezzi continuano a salire? N… - reportrai3 : -Poi Eni ha acquistato le quote nel 2007 quando c'era lei al governo -Questo era un semplice rapporto fra imprese…… - KavhOctavia : RT @CathVoicesITA: Ho fatto a @DrJBhattacharya la domanda che molti si pongono: perché questo strano silenzio di economisti e giudici sulla… - jerufamily : RT @_mariells: Jessica, ti racconto io una storia veramente bella. Una volta un uomo alto, scuro e con una pineta ha parlato con te di anda… -

Fondazione Umberto Veronesi

Neill se ne rallegrò, edil suo racconto: Insomma, il nostro Dottor Grant aveva paura di non essere all'altezza del ruolo proprio come il suo connazionale. Del resto, quando si ha come pietra di ...gli appuntamenti in calendario: dal Regno Unito alla Cina La prossima sarà la settimana delle Banche centrali che dovranno decidere sui tassi e come difendersi dall'inflazione. Pesa, in ... Donazione di sangue: ecco perché serve (ed è gratuita)