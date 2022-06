Donnarumma alla Rai: «Vuoi dare la colpa a me? Ancora il fallo del Real Madrid?» (Di martedì 14 giugno 2022) Gigio Donnarumma ai microfoni della Rai dopo la sconfitta per 5-2 contro la Germania. E Ancora una volta i calciatori confermano di essere impreparati al minimo contraddittorio, abituati come sono a quelle domande scialbe e inutili che caratterizzano i post-partita. Stavolta, giustamente, la giornalista gli ha fatto notare che ci ha messo del suo con la palla persa in costruzione sul 4-0 e gli ha ricordato che non è la prima volta che gli capita. Lui è caduto dal pero come se il pasticcio col Real Madrid non fosse mai accaduto, per lui quello di Benzema è stato fallo. «Siamo arrabbiati, non ci sono scuse, bisogna ripartire, guardarci in faccia e dimostrare che non siamo questi. Stasera veramente non ci sono scuse. Ci è mancato tutto questa sera, è sopraggiunta anche un po’ di ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 14 giugno 2022) Gigioai microfoni della Rai dopo la sconfitta per 5-2 contro la Germania. Euna volta i calciatori confermano di essere impreparati al minimo contraddittorio, abituati come sono a quelle domande scialbe e inutili che caratterizzano i post-partita. Stavolta, giustamente, la giornalista gli ha fatto notare che ci ha messo del suo con la ppersa in costruzione sul 4-0 e gli ha ricordato che non è la prima volta che gli capita. Lui è caduto dal pero come se il pasticcio colnon fosse mai accaduto, per lui quello di Benzema è stato. «Siamo arrabbiati, non ci sono scuse, bisogna ripartire, guardarci in faccia e dimostrare che non siamo questi. Stasera veramente non ci sono scuse. Ci è mancato tutto questa sera, è sopraggiunta anche un po’ di ...

