Cosa scatta nella mente di una donna che uccide sua figlia

(Di martedì 14 giugno 2022) «Il suo cadavere è nascosto in un campo» con questa frase la madre della piccola Elena del Pozzo ha messo fine ad ogni speranza di ritrovare viva la bambina di 4 anni sparita ieri nel catanese. Una fine tragica ed inaspettata che ha portato al ritrovamento del cadavere del corpo di Elena sotto indicazione della madre Martina Patti in un terreno di via Turati, a circa 200 metri di distanza dall’abitazione in cui vivevano madre e. Laha ceduto alle pressioni degli investigatori dopo un estenuante interrogatorio ed ha confessato: «l’ho uccisa io, non ero in me». Elena avrebbe compiuto tra qualche settimana 5 anni ma la sua vita è stata interrotta proprio per mano di sua madre che aveva dichiarato ai carabinieri che la piccola era stata rapita da tre uomini incappucciati. Una versione risultata subito agli occhi degli inquirenti «poco ...