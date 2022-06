Come sono andate le elezioni: nel centrodestra ora guida Fd'I. Tramonto M5s, il Pd è solo (Di martedì 14 giugno 2022) Comunali 2022: i sindaci eletti e le città al ballottaggio Roma, 14 giugno 2022 - Innanzitutto i numeri secchi: 9 sindaci già al centrodestra al primo turno (con Palermo strappata al Pd), 4 al ... Leggi su quotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) Comunali 2022: i sindaci eletti e le città al ballottaggio Roma, 14 giugno 2022 - Innanzitutto i numeri secchi: 9 sindaci già alal primo turno (con Palermo strappata al Pd), 4 al ...

Pubblicità

lapoelkann_ : E' molto doloroso ?? è ora di tornare a lavorare come all'inizio di campionato. E sempre Forza Ferrari...senza negar… - GuidoDeMartini : ?? L’EX DI F1 ROSBERG COME DJOKOVIC: ESCLUSO DAI BOX PERCHÉ RIFIUTA IL VACCINO?? “Mi sono ripreso bene da un’infezion… - MatteoRichetti : .@amedibenedetto a L’Aquila, @Ferrandelli a Palermo e Dario Costi a Parma sono la dimostrazione che, come è riuscit… - flavianoi : RT @P_M_1960: Volevo dire al coglione che stava al tavolo 15 del Sottovento di Porto Cervo che 16000 euro sono la paga media di un lavorato… - Luigi767718912 : RT @CarloSantaroni: @serracchiani @Deputatipd @pdnetwork hai fallito come presidente della tua regione, hai gestito i migranti da far pena,… -