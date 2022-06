Chi ha ucciso Elena Del Pozzo? Bimba di 5 anni: la confessione della madre (Di martedì 14 giugno 2022) A 24 ore dall’inizio del giallo relativo alla scomparsa di Elena Del Pozzo, il cerchio sarebbe ormai chiuso. Ad uccidere la bambina di 5 anni trovata morta questa mattina nelle campagne di Mascalucia (Catania), sarebbe stata la giovane madre Martina Patti, 23 anni. Nel corso dell’interrogatorio non avrebbe saputo spiegarne il motivo. Omicidio Elena Pozzo, bambina di 5 anni Un omicidio apparentemente senza movente, quello della piccola Elena Del Pozzo, Bimba di 5 anni siciliana. Era stata la stessa madre reo confessa a denunciare ieri pomeriggio la sua scomparsa sostenendo il sequestro da parte di tre uomini incappucciati ed armati. Tutto falso, stando ... Leggi su chihaucciso (Di martedì 14 giugno 2022) A 24 ore dall’inizio del giallo relativo alla scomparsa diDel, il cerchio sarebbe ormai chiuso. Ad uccidere la bambina di 5trovata morta questa mattina nelle campagne di Mascalucia (Catania), sarebbe stata la giovaneMartina Patti, 23. Nel corso dell’interrogatorio non avrebbe saputo spiegarne il motivo. Omicidio, bambina di 5Un omicidio apparentemente senza movente, quellopiccolaDeldi 5siciliana. Era stata la stessareo confessa a denunciare ieri pomeriggio la sua scomparsa sostenendo il sequestro da parte di tre uomini incappucciati ed armati. Tutto falso, stando ...

