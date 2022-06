Centrodestra | Berlusconi “Accantonare dissapori locali | si vince uniti”

Leggi su ildenaro

(Di martedì 14 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Il voto degli italiani ha confermato che il centro-destra unito rappresenta la maggioranza naturale degli italiani. Forza Italia è parte essenziale del centro destra, determinante non soltanto sul piano numerico ma soprattutto su quello politico. Ancora una volta il centro-destrante nelle maggiori città è quello che ha espresso candidati dal profilo moderato, capace di rivolgersi agli elettori di centro. Per governare il Paese, le idee e il linguaggio dei liberali, dei cattolici, degli europeisti, dei garantisti, rappresentati da Forza Italia, saranno assolutamente essenziali”. Lo afferma il presidente di Forza Italia, Silvio, che ha riunito ad Arcore i vertici del partito per fare il punto sui risultati delle elezioni amministrative e le conseguenze politiche che ne derivano.“Forza Italia ha confermato di essere ...